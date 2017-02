Tourisme: le Vietnam table sur l’objectif de 35 milliards de dollars dans 4 prochaines années

Les touristes visitent le jardin au Vietnam.

Hanoï (VNA) - Le Bureau politique a promulgué une résolution pour faire du tourisme un secteur économique de pointe au Vietnam, avec des objectifs d’accueillir 20 millions de visiteurs étrangers et de réaliser 35 milliards de chiffre d’affaires d’ici à 2020.

Plus précisément, il s’agit d’atteindre de 17 à 20 millions de touristes étrangers et 82 millions de visiteurs vietnamiens, une contribution du secteur de plus de 10% au PIB, un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars, des exportations de 20 milliards, et la création de plus de 4 millions d’emplois.

En 2030, le tourisme sera un secteur de pointe de l’économie nationale et soutenant le développement des autres secteurs de celle-ci, faisant du Vietnam l’un des premiers pays ayant une industrie du tourisme développée en Asie du Sud-Est.

Pour ce faire, le Bureau politique a défini 8 groupes de missions et de mesures dont la restructuration du secteur, le renforcement de la promotion, la création d’un environnement favorable aux entreprises pour développer le tourisme, le développement de ressources humaines, le renforcement des capacités et de l’efficacité de la gestion étatique du tourisme…

En 2016, le Vietnam a reçu 10 millions de touristes étranger, un record, dont, excepté les visiteurs d’Asie du Nord-Est, ceux provenant d'Europe de l'Ouest ont connu une augmentation sans précédent, avec plus de 20%. Le Vietnam est le pays ayant le plus fort taux de croissance dans le tourisme de toute la région. -CPV/VNA