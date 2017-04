Entrevue entre la présidente de l’AN du Vietnam et le président tchèque

Prague (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République tchèque, la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân a eu, le 12 avril à Prague, une entrevue avec le président tchèque Milos Zeman.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân et le président tchèque Milos Zeman. Photo : VNA

Abordant la visite d’Etat prochaine du président Milos Zeman au Vietnam, Mme Nguyên Thi Kim Ngân a souligné que les organes compétents du Vietnam travaillent en étroite collaboration avec la partie tchèque pour préparer cette visite, estimant que celle-ci marquerait un jalon important et ouvr​irait une nouvelle période de développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays.

Le président Milos Zeman s’est réjoui du développement des relations entre les deux pays ces derniers temps.

Estimant que les Vietnamiens vivant en République tchèque sont ​travailleurs et assidus, le président Milos Zeman a informé que les Tchèques d’origine vietnamienne avaient été reconnus par l’Etat tchèque comme une ethnie minoritaire, ce qui aidera cette communauté à mieux s’intégrer à la société tchèque.

Il a annoncé que lors de sa prochaine visite au Vietnam, il serait accompagné par plusieurs grandes entreprises de son pays.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a souligné que le Vietnam et la République tchèque disposent de 67 ans de relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme, avant de remercier le président, l’Etat et le peuple tchèques d​'avoir pris soin de la communauté vietnamienne sur leur sol.

Elle a affirmé que le Vietnam n’oubliera jamais le soutien et les grandes aides de la République tchèque dans l’œuvre d’édification et de développement national.

Des milliers de cadres et étudiants vietnamiens ont bénéficié de formations en République tchèque et plusieurs personnes d'entre eux occupent des positions importantes dans l’appareil d’Etat ainsi que dans la vie socioéconomique du Vietnam. Ce dernier attache de l’importance au développement de ses relations avec les pays traditionnels, dont la République tchèque, un de ses partenaires prioritaires, a-t-elle souligné.

Ces dernières années, les relations de coopération entre les deux pays se sont développ​ées dans maints domaines comme la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, les sciences et technologies.

Les deux pays échangent fréquemment des délégations de dirigeants de haut rang et coopèrent activement dans les forums régionaux et internationaux comme l’ONU, l’ASEM, ASEAN-UE. Le Vietnam est prêt à aider la République tchèque à renforcer ​ses relations avec l’ASEAN et les pays membres de la région.

Mme Nguyên Thi Kim Ngân a demandé à la République tchèque de promouvoir la simplification des formalités de délivrance de visas pour les citoyens vietnamiens désirant voyager ou travailler dans ce pays.

Concernant les relations de coopération entre les deux organes législatifs, Mme Nguyên Thi Kim Ngân a annoncé les résultats de l’entretien avec le président du Sénat tchèque Milan Stech et celui de la Chambre basse Jan Hamacek. Les deux parties ont convenu de mesures pour dynamiser les relations de coopération parlementaire entre les deux pays.

Elle a souhaité continuer de recevoir le soutien du président tchèque pour le développement des relations entre les deux pays et les deux organes législatifs, pour la paix, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé que le Vietnam créerait des conditions optimales pour les entreprises et habitants tchèques ​désireux de​ faire des affaires ou de voyager au Vietnam. - VNA