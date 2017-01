Des Vietnamiens à l’étranger célèbrent le Tet du Coq 2017

Plus d'un millier de personnes étaient présentes au programme artistique "Xuân yêu thuong" à Berlin, en Allemagne. Photo: VNA



Berlin (VNA) – Les Vietnamiens à l'étranger ont organisé diverses activités pour célébrer le Nouvel An lunaire (Tet traditionnel).



Dans ​l'ambiance ​effervescente du Têt traditionnel, l’ambassade du Vietnam en Allemagne a ​organisé ​le programme artistique "Xuân yêu thuong" (Printemps de l’amour) au centre commercial Dong Xuan à Berlin.



Il s’agit à ce jour de la plus grande activité de la communauté des Vietnamiens en Allemagne, qui a vu la présence d’un millier de ​personnes. L’occasion aussi, pour les Vietnamiens vivant en Allemagne, de se rencontrer, de mieux se comprendre et de se solidariser pour ​demeurer tournés vers leur pays d’origine.



L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Doan Xuan Hung, a souligné les contributions de la communauté vietnamienne, ainsi que le développement des relations de coopération multiforme vietnamo-allemandes.



Lors de ce programme, l’ambassade du Vietnam en Allemagne a remis des satisfecit à 15 collectivités et 12 individus ayant eu d’importantes contributions aux activités de la communauté vietnamienne.



La diaspora vietnamienne établie dans ce pays compte environ 125.000 personnes, avec environ 100 associations et collectivités. Fin 2016, les Vietnamiens de Berlin ont collecté plus de 300.000 euros ​pour les victimes des crues et des inondations au Centre du Vietnam.



Le 25 janvier, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, ​a rendu visite et a formulé ses vœux du Têt aux familles d’anciens révolutionnaires vivant au Laos.



Le même jour, une délégation de l’ambassade du Vietnam en Algérie est allée à Hassi Messaoud, à 600 km au sud de la capitale algérienne, pour adresser les vœux du Nouvel an lunaire au personnel du joint-venture Bir Seba, fruit de coopération entre entre PetroVietnam, Sonatrach de l’Algérie, et PTTE de Thaïlande.



En août 2015, le joint-venture Bir Seba est entré en exploitation commerciale, permettant d’affirmer la position du Vietnam dans l’exploitation de pétrole à l’étranger. A ce jour, Bir Seba a foré 16 puits de pétrole, dont 13 sont exploités ​pour une production de 20.000 barils par jour. D'ici à 2020, il s'efforcera de porter la production totale à 40.000 barils par jour. -VNA