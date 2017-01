L'ambiance du Têt s'installe un peu partout dans le monde

Les Vietnamiens en Thaïlande confectionnent des gâteaux du Têt (gâteau de riz gluant au porc). Photo: NDEL.

Hanoi (VNA)- Les Vietnamiens en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et au Canada ont eu l’occasion de jouir de l'ambiance du Têt dans leurs pays d’accueil.* À l’occasion du Nouvel An lunaire et du 87e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande a organisé à Wellington une rencontre réunissant des Vietnamiens résidant à Wellington et aux alentours.L’Ambassadeur Nguyên Viêt Dung a formulé ses meilleurs vœux du Têt à la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande en souhaitant que cette dernière continue de promouvoir la relation d’amitié et de coopération globale entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Il l’a également informée des réalisations socio-économiques acquises par le Vietnam l’année dernière, mais aussi des progrès d​ans les liens Vietnam - Nouvelle-Zélande dans divers domaines.* Un événement similaire a été également tenu à Bangkok par l’Ambassade du Vietnam en Thaïlande. En particulier, la communauté vietnamienne à Bangkok a accueilli Hoàng Chi Bao, ancien membre du Conseil central de Théorie, venu parler de l'exemple moral du Président Hô Chi Minh.* Dans l’ambiance joyeuse de la célébration du 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne et de l’accueil du Nouvel An lunaire, une Foire de gastronomie et de culture asiatique a été ouverte du 20 au 22 janvier au Canada.De dizaines de stands ont présenté la cuisine des pays asiatiques tels que le Vietnam, la Thaïlande, le Japon et la Chine. En particulier, pour la première fois, l’Ambassade vietnamienne au Canada y a participé, à côté des deux autres stands vietnamiens, pour présenter aux amis internationaux des plats typiques traditionnels du Vietnam.Selon Nguyên Hùng Son, conseiller de l’Ambassade vietnamienne au Canada, il s’agissait d’une bonne occasion pour promouvoir la diplomatie culturelle, en présentant l’image du peuple vietnamien, la culture et la gastronomie vietnamiennes aux amis internationaux. -NDEL/VNA