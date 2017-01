Le leader du Parti reçoit les représentants diplomatiques des membres de l'ASEAN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et les représentants en chef des organes diplomatiques de neuf pays de l'ASEAN. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçoit le 23 janvier à Hanoi les représentants en chef des organes diplomatiques de neuf pays de l'ASEAN qui ont formulé leurs vœux du Tet au Parti, à l'Etat et au peuple vietnamiens.

Les diplomates du Cambodge, de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande, de Singapour, du Brunei et du Myanmar ont affirmé leur détermination à contribuer à favoriser l'amitié et la coopération entre leurs pays et le Vietnam ainsi qu'avec d'autres membres de l'ASEAN pour le développement durable de la Communauté de l'ASEAN et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a remercié les diplomates pour les souhaits du Nouvel An, notant que 2017 est une année pleine d'événements importants, y compris le 50e anniversaire de fondation de l'ASEAN et la deuxième année de la Communauté de l'ASEAN.



Depuis que le Vietnam a rejoint l'association, le Vietnam a toujours fait des efforts pour affirmer son rôle et ses contributions actives à la croissance de l'ASEAN, a-t-il souligné, soulignant la politique constante du Parti et de l'Etat d'attacher de l'importance au développement des relations multiformes avec les pays membres de la Communauté de l’ASEAN.

Le chef du Parti a également exprimé l'espoir que les membres de l'ASEAN soutiendront le Vietnam en accueillant l'APEC 2017, contribuant ainsi à rehausser le prestige et la position de l'ASEAN sur la scène internationale.

À cette occasion, il a également souhaité la Bonne Année aux dirigeants et aux peuples des pays de l'ASEAN. -VNA