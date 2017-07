Remise du cadeau vietnamien au maire de San Francisco, Edwin Lee. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des dirigeants des provinces de Quang Tri (Centre), Dong Nai, Long An et Ba Ria-Vung Tau (Sud) ont poursuivi leur séjour aux États-Unis dans le cadre de leur visite de travail dans ce pays. Après Washington D. C. et l’État de Virginie, ils se sont rendus les 13 et 14 juillet à San Francisco (Californie).

Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre du Programme de présentation des localités vietnamiennes aux États-Unis, qui est organisé par le ministère vietnamien des AE et le consulat général du Vietnam à San Francisco.

Les dirigeants vietnamiens ont eu des entrevues avec le maire de San Francisco Edwin Lee et l'assistant du gouverneur de l’État de Californie Ken Alex, et se sont rendus au Centre d'administration de l’État de Californie.

A la tête de la délégation en visite à San Francisco, le président du Conseil populaire de la province de Quang Tri, Nguyen Van Hung, s'est félicité de la volonté de l'administration de San Francisco de resserrer les relations avec le Vietnam, notamment entre les localités et les entreprises. Il a remercié l'administration de San Francisco de créer les meilleures conditions à la vie des résidents comme des étudiants vietnamiens aux États-Unis.

"Les localités vietnamiennes saluent la position du gouvernement de promouvoir les relations de coopération avec les États-Unis", a déclaré Nguyen Van Hung, ajoutant que le gouvernement vietnamien créait des conditions favorables aux échanges et contacts entre les localités des deux pays.

Le maire de San Francisco, Edwin Lee et l'assistant du gouverneur de l’État de Californie Ken Alex, se sont quant à eux réjouis du développement fructueux des relations de coopération socio-économique Vietnam - États-Unis ces dernières décennies, tout en saluant ce Programme de présentation des localités vietnamiennes aux États-Unis.

Ils ont affirmé prendre en haute considération le partenariat intégral Vietnam - États-Unis, tout en s'engageant à soutenir la coopération bilatérale.

A cette occasion, une table ronde intitulée "Relier le golfe de San Francisco et le Vietnam" a été organisée par le consulat général du Vietnam, attirant la participation d'une centaine d'entreprises vietnamiennes et américaines. Elles ont discuté de la coopération dans les énergies renouvelables, l'agriculture et les haute technologies.

La Californie compte 1,5 million de Vietnamiens, représentant 40% des Vietnamiens aux États-Unis. C'est la plus nombreuse communauté de Vietnamiens à l'étranger. -VNA