Hanoi (VNA) – Le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a indiqué surveiller le tra (pangasius) vietnamien et des produits dérivés des pangasiidés appartenant à l’ordre des siluriformes à partir du 2 août prochain au lieu du premier septembre comme ce qui avait été annoncé.

Les États-Unis appliqueront leur programme d'inspection des poissons siluriformes dès mars 2016. Photo: VNA

Cette décision a été notifiée par le Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l’USDA au Département national d’assurance de la qualité des produits agro-sylvico-aquatiques (NAFIQAD) du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, par l’intermédiaire de l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam.Le NAFIQAD a ainsi demandé aux entreprises de transformation et d’exportation de pangasius vietnamiennes de contacter de leur propre initiative les importateurs américains pour s’assurer que la qualité de leurs produits est conforme à la réglementation américaine en vigueur.Les exportations de pangasius vers les États-Unis ont atteint 90,2 millions de dollars durant les quatre premiers mois de cette année, soit une baisse de 21,7% par rapport à la même période de 2016.