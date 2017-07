Hanoi, 5 juillet (VNA) – Un échange d’amitié et de solidarité entre les deux ambassades du Vietnam et du Laos a eu le 2 juillet à Washington des Etats-Unis avec la participation des cadres, fonctionnaires, des foyers des ambassades des deux pays.

Echange entre des cadres et fonctionnaires des ambassades du Vietnam et du Laos aux Etats-Unis. Photo : VNA

Les ambassadeurs du Laos aux Etats-Unis, Mai Sayavong et du Vietnam Pham Quang Vinh ont affirmé qu’il s’agit d’un événement signifiant entre les deux ambassades des deux pays, notamment dans le contexte où les deux pays célèbrent du 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié Vietnam-Laos.

Les deux diplomates ont exprimé que ces dernières années, les deux ambassades des deux pays coordonnent étroitement et partagent des informations et s’entraident dans les activités bilatérales et dans le cadres des ambassades de l’ASEAN à Washington.

Les participants ont participé aux activités sportives, à la gastronomie, et au programme artistique exaltant l’amitié spéciale Vietnam-Laos. - VNA