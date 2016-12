De nombreuses nouvelles activités au Festival des patrimoines du Quang Nam 2017

L'ancienne ville de Hôi An. Photo: Internet

Quang Nam (VNA) - Ayant pour thème "Quang Nam-Itinéraire du patrimoine", le 6e festival des patrimoines de Quang Nam aura lieu du 9 au 14 juin 2017 dans diverses localités de la province : Hôi An, Tam Ky, Duy Xuyên, Nam Tra My, Tây Giang, Diên Ban, Phu Ninh...

Cet évènement ​est destiné à promouvoir les valeurs culturelles du Quang Nam, et du Vietnam​ plus généralement, de partager des expériences nationales et internationales en matière de gestion et de préservation des patrimoines, de présenter les potenti​els touristiques de Quang Nam, d'attirer des investisseurs, de stimuler les échanges culturels, ainsi que de développer les infrastructures, les produits et le label touristiques de la province.



La province du Quang Nam a l’intention d’inviter 10 villes, ayant des patrimoines mondiaux, ​d'Australie, du Japon, de République de Corée... à participer à ce festival.



​Sont prévues 26 activités d’échanges culturels et artistiques, dont l’exposition "Patrimoines culturels de la mer et des îles du Vietnam", le concours international de chant choral, le festival folklorique de bai choi, le festival de la soie et de la brocatelle à Hôi An, le festival international de cerf-volant sur la plage de Tam Thanh (district de Tam Ky), la présentation des valeurs culturelles immatérielles des villes anciennes...



Au programme également, un festival de spécialités culinaires du Vietnam, une foire de l’artisanat traditionnel de Quang Nam, un festival culturel de l'ethnie Cham, et de nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques dans plusieurs localités de la province.



En 2017, Quang Nam ​a un objectif de 5 millions de touristes, soit une augmentation de près de 15% par rapport à 2016, dont 50% d'étrangers. -CPV/VNA