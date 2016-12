Hôi An recourt à la vidéo pour faire découvrir la ville à ses élèves

Quang Nam (VNA) - Depuis le début de l’année scolaire, quatorze écoles primaires de la ville de Hôi An (province de Quang Nam, Centre) utilisent des vidéos afin de présenter la ville dans les cours d’éducation civique. Les élèves sont conquis.



Le pont-pagode (également appelé le pont japonais), construit au XVIe siècle, trône fièrement dans la vieille ville de Hôi An. Photo : Thê Duyêt/VNA

Qui a dit que les cours d’éducation civique étaient ennuyeux ? Pas à Hôi An en tout cas, où les écoles primaires proposent aux élèves d’en apprendre plus sur leur ville grâce à l’usage de DVD. Les clips présentés, au format adapté pour une séance de classe, portent ainsi sur l’histoire, la nature, les sites et les habitants de Hôi An. Ils ont été réalisés par Van Quy Tuân, employé du Bureau municipal de l’éducation et de la formation, le poète Phùng Tân Dông et le journaliste Huynh Quôc Hai, qui tous deux travaillent à la Radio de Hôi An.



Gravés sous forme de DVD, les clips sont répartis en fonction du niveau des élèves. Ceux destinés aux élèves de CP et CE1 parlent des sites célèbres comme le pont-pagode, le fleuve Thu Bôn, des villages de métiers traditionnels, etc. Ceux pour les élèves de CM1 et CM2 contiennent des informations plus détaillées.



Ce concept a déjà été expérimenté par le passé, avant d’être officialisé. «Certaines écoles ont fait des tests dès l’année scolaire 2012-2013, avec des résultats concluants», a déclaré Nguyên Thi Kim Lâm, vice-directrice de l’école primaire Dô Trong Huong. Et dans cet établissement, ce support n’est pas seulement utilisé dans les cours d’éducation civique, il sert aussi pour les leçons d’histoire et de géographie.



Des cours ludiques qui captivent



Cet outil pédagogique fait l’unanimité auprès des élèves.«Les cours dans lesquels on diffuse ces images sont très attendus», affirme la vice-directrice. En plus des images, des voix-off pour la présentation et les commentaires, les clips font aussi la part belle à la musique, avec notamment des chansons portant sur la ville. Pour que l’illustration soit plus claire, les auteurs ont introduit aussi des cartes, y compris anciennes, et des croquis du port de Hôi An.



Le concept reçoit un écho très positif de la part des dirigeants de la ville. Selon Nguyên Van Son, vice-président du comité populaire de Hôi An, les clips sont vraiment efficaces. Ils répondent parfaitement au cahier des charges en termes de contenus et s’avèrent très utiles pour l’enseignement de certaines matières. D’après Nguyên Tân Tu, cadre du Service de l’éducation et de la formation de la province de Quang Nam, le fait d’exploiter des vidéos en complément des manuels scolaires est une innovation qui répond bien à la diversification des connaissances à acquérir ainsi que des outils pédagogiques. -CVN/VNA