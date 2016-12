Les plaqueminiers du Quang Nam reconnus héritage national

Quang Nam (VNA) - Une population de trois plaqueminiers (nom scientifique Diospyros decandra) du village de Tien Chau, district de Thang Binh de la province de Quang Nam, a été reconnue en tant qu’arbres patrimoniaux au niveau national.



Les autorités remettent la stèle d'arbre patrimonial au niveau national au village de Tien Chau. Photo: baomoi.com

Récemment, une cérémonie de réception du certificat de l'Association du Vietnam pour la Conservation de la Nature et de l'Environnement (VACNE) a eu lieu dans cette localité.



Ces trois arbres ont respectivement 243 ans (1,8 m de hauteur ; 0,81 m de diamètre), 218 ans (2 m ; 1,05 m de diamètre) et 173 ans (1,05 m ; 0,84 m).



Ils sont situés dans le temple dédié à Tien Hien, le fondateur du village de Tien Chau. La population dit que ces arbres ont été plantés par Tien Hien lui-même, tandis que le temple qui lui a été dédié a été construit en 1872.



Le VACNE a lancé le programme "Arbres patrimoniaux de niveau national du Vietnam" en 2011, avec pour critères que les arbres sauvages aient au moins 200 ans et soient liés à des caractéristiques historiques et culturelles locales à reconnaître.



Plus de 2.600 arbres dans l’ensemble du pays ont reçu cette certification. -CPV/VNA