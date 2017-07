Da Nang (VNA) – Au premier semestre de 2017, la ville de Da Nang (Centre) a attiré au total 15 projets d’investissement dans ses zones industrielles et son parc des hautes technologies, cumulant 643 milliards de dongs de capitaux enregistrés, soit près de 28 millions de dollars.Concrètement, les zones industrielles (ZI) de Da Nang ont reçu 13 projets - ​dix nationaux et trois étrangers - totalisant plus de 277 milliards de dongs de fonds d’investissement. Le parc industriel des hautes technologies de cette ville en a accueilli deux, générant 366 milliards de dollars de capitaux enregistrés.Dans le même laps de temps, Da Nang a délivré la licence d’investissement à 36 nouveaux projets d’investissement direct étranger (IDE) pour un fonds tota​l de 32 millions de dollars, soit une progression de 20% en quantité et de 269,5% en valeur sur un an.Depuis le début de cette année, la ville a remis la licence d'investissement à 2.177 entreprises, avec un capital enregistré total de près de 13.000 milliards de dongs, en hausse de 44,8% en valeur ​en glissement annuel.Jusqu'à présent, ​​Da Nang recense 19.778 entreprises, totalisant plus de 97.000 milliards de dongs de capitaux enregistrés.En​fin, au premier semestre, le chiffre d’affaires ​à l'export de Da nang s'est chiffré à 696,4 millions de dollars, soit une augmentation de 11,3% en variation annuelle. La ville exporte principalement du textile, des produits électroniques, artisanaux, en bois, aquacoles, etc. -VNA