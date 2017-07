Quang Nam, 3 juillet (VNA) - La zone économique ouverte de Chu Lai, située dans la province de Quang Nam, est la première zone économique littorale du Vietnam. Depuis sa création en 2003, de nombreux investisseurs vietnamiens et étrangers ont été attirés par cet espace économique qui offre aux entreprises de nombreux avantages fiscaux et apporte 70% des recettes de la province.

La zone économique ouverte de Chu Lai dans la province de Quang Nam (Centre). Photo: VNA

L’accessibilité de la zone par cinq voies différentes (routière, ferroviaire, aérienne, fluviale et maritime) représente un atout essentiel à son développement. Elle comprend des zones industrielles, un port maritime international mais aussi des centres commerciaux, des quartiers d’habitation et des sites touristiques.

Pham An, vice-président du comité de gestion de cette zone a déclaré : « Le gouvernement a proposé aux entreprises implantées sur la zone des conditions très favorables et le comité de gestion est toujours à leur écoute. Les formalités administratives ont été simplifiées et c’est pourquoi la zone a attiré de nombreux investisseurs. »

Cao Minh Ngoc dirige une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Il vient d’investir 230 milliards de dongs dans la construction d’une usine de traitement des eaux usées sur la zone économique de Chu Lai.

Il a expliqué sa décision : « Nous bénéficions ici de plusieurs avantages fiscaux tels qu’une exonération d’impôt pendant les quatre premières années d’activité. Nous disposons également d’infrastructures modernes et d’un grand soutien des autorités locales. »

En 14 ans, la zone économique a contribué significativement au développement de la province de Quang Nam. Pham An a indiqué: « La zone économique de Chu Lai a déjà attiré 122 projets, pour un montant total de 2,6 milliards de dollars. On dénombre 32 projets d’investissement direct étranger qui représentent à eux seuls plus d’un milliard de dollars. »

« A l’issue de la conférence de promotion de l’investissement, des investisseurs ont annoncé leur souhait de s’engager dans la zone pour un montant total estimé à plus de 15 milliards de dollars, répartis dans 32 projets. La zone participe aux revenus de la province à hauteur de 70%, soit environ 15,5 milliards de dongs», a-t-il poursuivi.

S’agissant du développement de la zone, Dinh Van Thu, le président du comité populaire de la province de Quang Nam a fait savoir : « Une modification du plan d’aménagement de la zone économique de Chu Lai est prévue pour construire des infrastructures supplémentaires dans les zones industrielles et les quartiers, essentiellement dans les zones littorales. »

Chu Lai est l’une des 8 plus importantes zones économiques du Vietnam. – VOV/VNA