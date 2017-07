Transformation du latex dans une usine à Tay Ninh. Photo: Internet



Tay Ninh (VNA) - Au premier semestre, la province de Tay Ninh (Sud) a attiré 298 projets d'investissement.

Parmi eux figurent 200 projets d’investissement direct étranger (IDE), d'une valeur de 4,45 milliards de dollars, et 98 projets d’investissement national, de 14.180 milliards de dongs (638 millions de dollars). Quelque 208 projets sont opérationnels, ​lesquels ont permis la création ​de 103.000 emplois locaux.

Sur le même laps de temps, les zones industrielles et économiques de Tay Ninh ont reçu 15 nouveaux projets nationaux et étrangers, totalisant 663 millions de dollars de capitaux enregistrés, soit une croissance de 29,3% en glissement annuel.​

Les exportations des zones industrielles et économiques dans la province ont atteint 1,3 milliard de dollars, soit une croissance de 27% en un an, contribuant à 13,04 millions de dollars au budget de l'État. ​

Afin d'attirer davantage ​de capitaux, Tay Ninh a créé un groupe de travail afin de réaliser des mesures pour le développement socio-économique durant la période 2017-2021, axé sur les infrastructures de transport, la formation de personnel, l'industrie, le tourisme et l'agriculture high-tech.



​Dans le même temps, la province a également intensifié la réforme administrative en simplifiant les procédures administratives, pour créer un environnement de l’investissement favorable et transparent.



Les autorités provinciales ont rencontré des consuls généraux et des entreprises des États-Unis, du Japon et de la République de Corée pour présenter les potentiels locaux et ​lancer un appel aux investisseurs. -VNA