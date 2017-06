Bac Giang exporte plus de 9.500 tonnes de litchis en Chine

Bac Giang a exporté plus de 9.500 tonnes de litchis en Chine. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang, un centre de culture du litchi dans le nord du Vietnam, a expédié cette année 9.500 tonnes de litchis ​en Chine via les portes frontalières de Lang Son et de Lao Cai.​Actuellement, la Chine reste un marché de consommation traditionnel et important ​de litchis de Bac Giang, selon le ministère provincial de l'Industrie et du Commerce.Environ 40.000 tonnes de litchis frais devraient être expédiées en Chine, ce qui représente 80% des exportations de ce fruit vietnamien.Cette année, les litchis vietnamiens seront présents ​sur trois nouveaux marchés : le Moyen-Orient, le Canada et la Thaïlande. Le premier lot de litchis a été expédié vers la Thaïlande le 20 juin.Selon Tran Quang Tan, directeur du Service provincial de l'industrie et du commerce, les litchis Bac Giang sont cultivés dans une zone de culture de litchis concentrée, en utilisant les normes VietGAP et GlobalGAP qui assurent la sécurité alimentaire et les exigences d'hygiène.Jusqu’à présent, la localité a commercialisé plus de 22.000 tonnes de litchis.Pour promouvoir le litchi de Luc Ngan, la province de Bac Giang a organisé la Semaine du litchi Luc Ngan-Bac Giang 2017, qui a débuté au supermarché Big C Thang Long à Hanoi la semaine dernière. - VNA