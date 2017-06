La 2e semaine de litchis "Thieu" de Luc Ngan à Hanoï. Photo : san24h.vn

Hanoï (VNA) - La Semaine de litchis "Thieu" de Luc Ngan (Bac Giang), la deuxième de son genre, a débuté le 16 juin au centre commercial Big C Thang Long à Hanoï.Au cours de cet événement, les grands supermarchés et les marchés de gros signent et signeront des contrats avec les entreprises de Luc Ngan, les coopératives et les propriétaires agricoles pour acheter des litchis.Selon le Service du commerce et de l'industrie de la province de Bac Giang (Nord), la production de litchis de cette année atteindra 100.000 tonnes, soit 70% de la production de l'année précédente. ​Sur ce total, 26.000 tonnes ​sont arrivés à maturité précocement.Environ 40.000 tonnes de litchis frais devraient être expédiés en Chine, ce qui représente 80% des exportations de ​ce ce fruit, selon ce Service.Outre la Chine, la province de Bac Giang a également élargi les marchés de consommation du litchi vers les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la République de Corée. -VNA