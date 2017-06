Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) a attiré 77 projets d'investissement avec un capital social de 1,455 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année.​Cinquante-trois de ces nouveaux projets ont été investis par des entreprises nationales d'une valeur de plus de 26.000 milliards de dôngs (1,15 milliard de dollars) et 24 autres projets sont issus de l'investissement direct étranger (IDE), évalués à plus de 305 millions de dollars.S'il y a dix nouveaux projets ​de moins que par rapport à la même période de l'année dernière, le total des capitaux enregistrés ​est en forte hausse puisque les investissements intérieurs ont presque triplé et les investissements étrangers ont progressé de 18,8%.À ce jour, la province de Bac Giang ​recense 1.197 projets, dont 913 ont été investis par des entreprises nationales et sont évalués à près de 80.000 milliards de dôngs (3,5 milliards de dollars). De leur côté, les entreprises étrangères ont versé plus de 4 milliards de dollars dans les 284 autres projets. - VNA