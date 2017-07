Le 5e Forum de la Femme Vietnam - République de Corée à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum de coopération entre l’Union des femmes vietnamiennes et l’Institut pour le Développement de la femme sud-coréenne et en écho au 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - République de Corée, l’Union des Femmes du Vietnam a récemment tenu à Hanoï le 5e Forum de la Femme Vietnam - République de Corée.​Ce forum, tenu à tour de rôle par les deux pays, vis​e à promouvoir l’échange d'expériences dans l’élaboration des politiques et de la loi en conformité avec ​les questions de sexes. Les participants ​discutent de l’amélioration des ressources humaines féminines, ​du renforcement de la formation professionnelle et de la création d’emplois, de l’application des nouvelles technologies et des innovations, de l’assistance à l’épanouissement des entrepreneuses, ​des couples vietnamo-sud-coréens, etc.Le 5e Forum de la Femme Vietnam - République de Corée a abordé deux thèmes que sont «Évaluation des impacts des questions sexuelles» et «Édification d’une ville amicale pour la femme».​Dans son allocution d’ouverture, la vice-présidente de l'Union des Femmes vietnamiennes, Bùi Thi Hoa, a souligné que la femme était l’une des priorités du Vietnam dans la détermination des politiques au service de la stratégie d’édification nationale durable, ainsi que dans la promotion d’une société démocratique, équitable et civilisée.​ Le Vietnam est hautement estimé d​ans le monde pour sa signature de la convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

Notamment, l’application de ​ses engagements internationaux dans le processus d’élaboration et d’application des ​dispositions de la loi vietnamienne a été enregistrée dans divers domaines comme la politique, l’économie, la finance et le budget, le travail et l’emploi, l’éducation et la formation, l​a san​té, la démographie et la famille, etc.



​En plus de proposer des politiques liées à la femme sud-coréenne, l’Institut pour le Développement de la femme sud-coréenne se charge également de créer un réseau de connexion avec les organes compétents d’autres pays à travers du monde. À noter que selon l’Indice d'écart entre les sexes (Gender Gap Index - GGI), la mise en œuvre des politiques favorables au développement de la femme au Vietnam est plus efficace qu’en République de Corée.



​A cette occasion, a eu lieu un programme d’échange culturel Vietnam - République de Corée avec plusieurs activités significatives, parmi lesquelles des jeux populaires sud-coréens, des interprétations artistiques empreintes de l’identité culturelle traditionnelle, des dégustations ​de plats des deux pays, etc. - NDEL/VNA