Le Vietnam à la foire caritative de l’Association des femmes de l’Asie-Pacifique

Tokyo (VNA) – En qualité de pays président, le Vietnam a participé le 19 avril à la 41e foire caritative de la Société amicale des Femmes d'Asie-Pacifique (Asia-Pacific Ladies Friendship Society-ALFS) à Tokyo (Japon) avec la participation des représentants de 19 pays de la région Asie-Pacifique.

Un numéro artistique du Vietnam présenté durant l'événement. Photo : VNA

Les épouses des ambassadeurs de 19 pays d’Asie pacifique, dont l’épouse de l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Hoang Thi Minh Ha, étaient réunies.

Cette dernière a fait savoir que cet événement est une occasion de présenter l'image du Vietnam, de son pays et de son peuple, mais aussi une activité significative.

Des produits traditionnels vietnamiens ont été présentés dont d'artisanat et des plats... La totalité de la recette tirée de la vente de ces produits ser​a ​reversée à des activités caritatives au Vietnam.

L​a recette totale de la foire de 2017 s'est chiffrée entre 22 et 23 millions de yens, soit de l'ordre de 4,5 à 4,7 milliards de dôngs. Une somme d'environ un million de yens ​servir​a à financer la construction d'une école dans la province centrale de Ha Tinh et ​aider des enfants victimes des conséquences de l'agent orange dans le Centre Vietnam.



Par ailleurs, de nombreux programmes artistiques montés par des délégations de femmes des pays participants ont été présentés.



La foire caritative de l'ALFS est organisée chaque année en avril afin de recueillir des fonds pour soutenir des activités philanthropiques et de secours lors de catastrophes naturelles dans les pays d'Asie-Pacifique, dont le Vietnam.



L'ALFS est une organisation placée sous le patronage du ministère japonais des Affaires étrangères. Elle compte près de 400 membres, des épouses d'hommes politiques et de diplomates japonais, ainsi que les ambassadeurs et leurs épouses des pays de la région Asie-Pacifique en poste à Tokyo. -VNA