Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, s'exprime lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 2 novembre, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a rencontré une délégation de personnes exemplaires dans le mouvement «Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh» en 2023.



La délégation comprenait des personnes et des représentants de collectifs ayant de bons modèles et des manières créatives dans ce mouvement, apportant des résultats pratiques dans divers domaines dont l'économie, la culture, la défense, la sécurité...



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a félicité les délégués, rappelant la préconisation du Parti depuis 2006 sur l’organisation d’un large mouvement d’étudier et suivre l’exemple du Président Hô Chi Minh.





Le leader du PCV rencontre des personnes exemplaires dans le mouvement de suivre l’exemple du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

Ces cinq dernières années, la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation a lancé chaque année un mouvement d’émulation pour suivre l’exemple du Président Ho Chi Minh et organisé la sélection des collectifs et personnes exemplaires dans ce mouvement. Au cours des quatre années précédentes, 102 collectifs et particuliers exceptionnels ont été récompensés. Pour cette année 2023, il y en a 67.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong s’est déclaré convaincu qu'il y aurait de plus en plus d'exemples dans ce mouvement pour créer une forte impulsion pour l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée dans le processus de Doi Moi (Renouveau), d’édification et de défense de la Patrie socialiste vietnamienne. –VNA