Thua Thiên - Huê (VNA) – Au seuil du Têt du Dragon 2024, de nombreuses activités reconstituant les coutumes traditionnels du Têt à Huê (Centre) ont été organisées par les établissements de services touristiques de Thua Thiên - Huê.

Des touristes étrangers honorent cet art qu’est la calligraphie de même que la tradition de demander aux lettrés des idéogrammes. Photo: VNA

Aller au marché du Têt, confectionner des banh chung (gâteau de riz gluant de forme carrée) et banh tet (gâteau de riz gluant de forme cylindrique), préparer des confitures, composer le plateau de plats pour le culte des ancêtres, jouer des jeux folkloriques, s’immerger dans les fêtes traditionnelles et visiter des monuments de Huê, la palette est large pour séduire tous les touristes.Non seulement les entreprises de services ou d’hébergement, mais de nombreuses agences de voyages ont lancé des circuits conçus pour des expériences culturelles uniques pendant le Têt, dont le programme de visite chez l’habitant proposé par la compagnie par actions du tourisme de Hanoi affiliée à Huê.Après de nombreuses années de rénovation, les palais Thai Hoa et Kiên Trung au cœur de la cité impériale de Huê, seront à nouveau accessible aux visiteurs à l’occasion du Nouvel An lunaire. Leur rouverture exceptionnelle constitue un moment privilégié pour tous les amateurs d’histoire et de culture vietnamiennes.