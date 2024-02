Hoi An située sur la côte centrale du Vietnam est un exemple bien conservé de l'important port de commerce d'Asie du Sud-Est qu'elle était du XVe au XIXe siècle. Photo: baoquangnam.vn



Hanoï (VNA) - Tripadvisor vient d'annoncer une liste des 25 meilleures destinations pour une lune de miel en 2024, dans laquelle la vieille ville vietnamienne de Hoi An (province de Quang Nam) se classe au 2e rang.



Selon Nguyen Thanh Hong, directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Nam (Centre), le classement de Tripadvisor est basé sur les avis de touristes des 12 derniers mois.



Dans la liste des 25 meilleures pour une lune de miel, Bali (Indonésie) arrive en tête, devant Hoi An, les Maldives, la République dominicaine, Maurice…



La liste ci-dessus s'inscrit dans le cadre des « Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 » de Tripadvisor.