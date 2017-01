Vietnam-Algérie : renforcement des relations entre les deux organes législatifs

Le président du Conseil de la Nation d'Algérie, Abdelkader Bensalah (droite), reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Algérie Pham Quoc Tru. Photo: VNA

Alger (VNA) - L'Algérie souhaite intensifier les relations entre les organes législatifs des deux pays, a déclaré mercredi le président du Conseil de la Nation d'Algérie, Abdelkader Bensalah, en recevant l'ambassadeur du Vietnam en Algérie Pham Quoc Tru.

Le président du Conseil de la Nation d'Algérie a salué l'œuvre de lutte pour l'indépendance d'hier du peuple vietnamien et exprimé son admiration envers le processus du Renouveau et de développement du Vietnam d'aujourd'hui. Il s'est déclaré satisfait du bon développement des relations traditionnelles d'amitié entre les deux pays, avant de souhaiter renforcer les relations de coopération multiforme avec le Vietnam.

Abdelkader Bensalah a exprimé l'intérêt et la position de l'Algérie en faveur des questions internationales ​concernant la lutte contre le terrorisme, le Sahara occidental, la Palestine. L'Algérie collaborera étroitement avec l'ambassade du Vietnam pour renforcer les relations bilatérales et organiser des activités de célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L'ambassadeur vietnamien a salué le rôle et les contributions de l'Algérie aux questions régionales et internationales, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix et de la sécurité.

Il a affirmé que le Vietnam souhaitait porter les relations traditionnelles d'amitié et de coopération multiforme entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

A cette occasion, les deux parties ont discuté de mesures propres à renforcer le commerce bilatéral. -VNA