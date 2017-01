Vietnam et Algérie doivent promouvoir leur coopération économique

Alger (VNA) - La coopération entre le Vietnam et l'Algérie a connu de notables progrès ces dernières années, mais ne répond toujours pas à ​ses potentiels, a estimé l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru.

L'ambassadeur du Vietnam ​en Algérie, Pham Quoc Tru. Photo :Thegioi va Viet Nam



Les deux pays entretiennent de bonnes relations d'amitié et échangent régulièrement des visites à tous niveaux, a déclaré le diplomate vietnamien ​lors d'une interview ​accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information à la veille du Têt (Nouvel An lunaire) ​de 2017, année qui marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (28 octobre 1962).



Ces derniers temps, la coopération économique a ​connu des changements positifs. L'Algérie est le quatrième importateur de produits vietnamiens ​d'Afrique, avec près de 270 millions de dollars en 2016.

En outre, le Vietnam a investi dans l’exploitation ​de pétrole et de gaz en Algérie et, ​en 2015, le joint-venture ​du pétrole et du gaz Algérie-Vietnam-Thaïlande ​a commencé son activité, avec ​une production quotidienne de 18.000 barils, a-t-il ajouté.



Dans les ​dénnies 80 et 90 du XXe siècle, des milliers de ​personnels et d'experts vietnamiens ont travaill​é en Algérie dans des secteurs ​comme la santé, l'éducation, l'agriculture et la construction, a-t il rappelé, et, après plus d'une décennie, le Vietnam a repris en 2013 ​ses envois de personnel, principalement dans le secteur de la construction.



Selon l’ambassadeur, ​les deux pays doivent ​envisager l’élaboration d’un cadre de partenariat ​servant de base ​à un développement de relations durables et d'une coopération fiable et efficace dans des ​secteurs clés, ​en particulier économique, a-t-il proposé.



La 11e réunion du Comité mixte Vietnam-Algérie, prévue en mars prochain à Alger, sera l'occasion pour les deux pays ​d'intensifier leurs efforts, a-t-il dit.



À l'occasion du Nouvel An traditionnel du Coq 2017, il a adressé ses ​voeux ​à la communauté des Vietnamiens d'Algérie. - VNA