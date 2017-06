Le ministre vietnamien des Transports et des Communications, Truong Quang Nghia, et l’ambassadrice de Singapour au Vietnam, Catherine Wong. Photo: baogiaothong.vn.

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Transports et des Communications, Truong Quang Nghia, a eu une séance de travail, le 22 juin, à Hanoi, avec l’​ambassadrice de Singapour au Vietnam, Catherine Wong, sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les transports et les communications.

Lors de la rencontre, la diplomate singapourienne Catherine Wong a hautement apprécié la coopération bilatérale dans divers domaines ces derniers temps. Sur le plan économique, Singapour est le 3e investisseur étranger au Vietnam.

Dans le domaine des transports et des communications, Singapour a coopéré étroitement avec le Vietnam, notamment dans le secteur maritime et l'aéronautique.

L’​ambassadrice singapourienne a également remercié le Vietnam pour son soutien accordé à Singapour dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (IMO), en souhaitant que le Vietnam continue ​de soutenir son pays lors de la 30e session de l'Assemblée de l'IMO prévue en novembre 2017.

Mme Wong a fait savoir lors de cette rencontre que le ministre singapourien de la Coordination des infrastructures et des Transports, Khaw Boon Wan, effectuera une visite de travail au Vietnam à la fin du mois de juin. Elle a souhaité que cette visite ouvre de nouvelles opportunités de coopération bilatérale en la matière.

Affirmant que le Vietnam soutient totalement le fait que Singapour se présente une nouvelle fois aux élections pour le Groupe C du Conseil de l’IMO, le ministre vietnamien Truong Quang Nghia a demandé à Singapour d’aider son pays dans la formation des ressources humaines du secteur des transports et des communications et de renforcer la coopération dans le secteur maritime et l'aéronautique.

Truong Quang Nghia a présenté à cette occasion des projets de développement des infrastructures de transport du Vietnam dans les temps à venir, notamment réseau d'autoroutes, projet de train à grande vitesse Nord-Sud, construction, amélioration et élargissement d​'aéroports internationaux, du transport urbain, des ports maritimes…

«Les potentiels de coopération Vietnam - Singapour en la matière restent très importants. Le ministère vietnamien des Transports et des Communications espère qu’il y aura de plus en plus entreprises singapouriennes qui investiront au Vietnam», a ajouté Truong Quang Nghia.

Il a également fait savoir que ledit ministère vietnamien a bien préparé les contenus de travail pour la visite au Vietnam de Khaw Boon Wan et s’est déclaré convaincu que cette visite marquerait un jalon important dans les relations entre les deux pays, notamment dans le secteur des transports et des communications. -NDEL/VNA