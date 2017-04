Renforcement des relations entre les jeunes vietnamiens et singapouriens

Cérémonie de signature du mémorandum sur la coopération de la jeunesse Vietnam-Singapour pour la période 2017-2022. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Comité national pour la jeunesse vietnamienne et le Conseil national de la jeunesse de Singapour (NYC) ont signé le 18 avril à Hanoi un mémorandum ​de coopération de la jeunesse pour la période 2017-2022.Ces dernières années, la coopération de la jeunesse des deux pays ​a abouti à de bons résultats, permettant aux jeunes leaders et aux jeunes des deux pays de se rencontrer et d’échanger, contribuant à renforcer leur amitié et leur compréhension mutuelle, ainsi que la coopération entre les jeunes et les deux peuples.La signature de ce mémorandum pour la période 2017-2022 témoigne ​du souhait des deux parties de maintenir des échanges de délégations de cadres chargés de la jeunesse, de jeunes et d'étudiants, ainsi que de renforcer l'envo​i de délégués participer à des événements importants dans chaque pays.En particulier, elles intensifieront leur collaboration dans l’organisation d​'activités volontaires pour la communauté, des échanges entre jeunes entrepreneurs, et la coopération dans le domaine d​es start-up.Lors de la cérémonie de signature, Mme Grace Fu, ministre de la Culture, des Communistes et de la Jeunesse de Singapour, également présidente du NYC, a apprécié le rôle de plus en plus important des jeunes des pays membres de l’ASEAN, dont ceux du Vietnam.Les jeunes singapouriens continueront de collaborer avec les jeunes vietnamiens en vue de consolider les relations Vietnam-Singapour et de promouvoir le développement de chaque pays. -VNA