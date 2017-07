La Nouvelle Tribune. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Phung Quoc Hien, a effectué une visite de travail du 2 au 4 juillet au Maroc.

Les hôtes vietnamiens se sont entretenus avec Habib El Malki, président de la Chambre des représentants et Abdessamad Kayouh, premier vice-président de la Chambre des conseillers.

Habib El Malki a tenu en haute estime le rôle international du Vietnam et demandé aux des pays d'élargir leur coopération législative et de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Le Maroc et le Vietnam organiseront une réunion du Comité de coopération intergouvernementale et celle du Conseil des entreprises Vietnam-Maroc pour discuter des projets de coopération économique concrète, a-t-il annoncé.

[Vietnam-Maroc : quand les liens du passé se conjuguent au présent]

Abdessamad Kayouh a salué les potentiels économiques entre les deux pays ainsi que leur coordination efficace lors des forums internationaux. Il a demandé aux comités de coopération économique entre les deux pays de s'efforcer d'approfondir les liens bilatéraux.

Phung Quoc Hien a souligné que cette visite visait à promouvoir les relations entre les deux organes législatifs et la coopération multiforme entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération le développement des relations d'amitié et de coopération multiforme avec le Maroc, le considérant comme un partenaire prioritaire en Afrique du Nord.

Il a demandé aux deux pays de multiplier l'échange de délégations de tout niveau, de coordonner plus étroitement lors des forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l'ONU, de la Francophonie et du Mouvement des non-alignés.

En 2016, le commerce bilatéral s'est chiffré à 190 millions de dollars. C'est un chiffre modeste par rapport aux potentiels des deux pays. Il a souhaité avancer la coopération bilatérale dans le commerce, le tourisme, la finance, l'énergie renouvelable et organiser régulièrement les rencontres, contacts, séminaires et expositions pour relier la communauté des entreprises vietnamiennes et marocaines.

Les deux pays doivent élargir la coopération tripartite dans l'agriculture, l'aquaculture, les technologies de l'information, a-t-il ajouté, demandant d'établir bientôt la chaîne de paiement direct entre les banques commerciales des deux pays et de valoriser les activités des entreprises à travers du réseau des banques marocaines en Afrique.

Phung Quoc Hien et une délégation de l'AN du Vietnam a eu une entrevue avec le Premier ministre Saadeddine El Othmani. Le dirigeant marocain a reconnu de bonnes relations politiques entre le Maroc et le Vietnam, souhaitant que les deux parties élargissent leur coopération dans la culture et l'éducation. Il a promis de demander au ministère de l'Education d'augmenter les bourses en faveur des étudiants vietnamiens.

Durant leur séjour au Maroc, Phung Quoc Hien et sa suite ont travaillé avec Said Eddor, président du Groupe d'amitié Maroc-Vietnam, reçu le commissaire, président de l'Association des anciens vétérans du Maroc, président de l'Association d'amitié Maroc-Vietnam. Ils ont rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam dans ce pays.

Le Vietnam et le Maroc entretiennent de bonnes relations durant des années. En 2005, les deux pays ont signé un accord de coopération. -VNA