Thua Thiên-Huê ambitionne de devenir une destination touristique phare d'Asie du Sud-Est

Thua Thiên-Huê, 3 juillet (VNA) – La province de Thua Thiên-Huê (Centre) a promulgué un plan de développement du tourisme et des services pour devenir une des premières destinations du Vietnam et du Sud-Est asiatique.



La province s’efforce ​également de faire de Hue une ville patrimoniale culturelle mondiale en 2030. Sur le plan comptable, Thua Thiên-Huê espère attirer plus de 7 millions de touristes (dont 3,5 millions d'étrangers) et réaliser un chiffre d’affaires compris entre 18.000 et 20.000 milliards de dôngs.

Pour atteindre ce​s objectifs, la province se concentre sur l’amélioration de la qualité des produits touristiques culturels et patrimoniaux, l'élaboration de nouveaux produits et des services touristiques de grande qualité.

Pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles de ses patrimoines historiques et culturels, la ville de Huê a récemment créé le programme "La Cité impériale de nuit", l​'un des plus beaux parcours de découverte des patrimoines du Centre du pays.



Le Vietnam possède une longue liste de patrimoines. Huê est justement réputée pour ses 900 monuments historiques et patrimoines culturels reconnus par l’UNESCO. L’exploitation et la ​conservation de ces ouvrages ​sont un ​élément essentiel du développement de l’économie locale.

Déterminé à restaurer et à conserver les sites historiques, le Centre de conservation des monuments de Huê a créé un nouveau programme artistique dans la Cité impériale (Dai Nôi) qui figure dans les circuits comprenant l’ancienne capitale. C’est un produit touristique impressionnant, estimé comme l’acmé du "Chemin des patrimoines du Centre".



En se promenant dans la Cité impériale la nuit, les visiteurs peuvent découvrir la magnificence et le mystère de ses tombeaux, de ses temples et de ses pagodes, faisant un retour dans le passé, il y a deux siècles, pour revivre la vie royale et ses diverses activités attrayantes.



Ils ont également l’occasion d’admirer les rites traditionnels comme la cérémonie de relève de la garde à la Porte du Midi (Ngo Môn), la représentation de «tiêu nhac» (petite musique de «nha nhac», la musique de cour) dans la cour du Palais de Thai Hoà, dans la Cité pourpre interdite (Tu Câm Thanh) et le Jardin Cô Hà, le concert de «Dai nhac» (grande musique de «Nha nhac», dans la cour du temple Thê (ou temple des générations), ainsi que l’interprétation de chants de Huê au Palais de Truong Sanh.

Thua Thiên-Huê mobilise et appelle les investisseurs dans la construction de projets clés comme la modernisation de l’aéroport international de Phu Bai, la construction du port Chân Mây, etc.

Entre janvier et mai, la province a accueilli près de 1,5 million de touristes étrangers, pour un chiffre d'affaires de 1.400 milliards de dôngs. - VNA