Thaïlande et Bahreïn veut promouvoir leurs relations commerciales et d’investissement

Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-Ocha. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-Ocha, effectuera une visite officielle du 24 au 26 avril au Royaume du Bahreïn, sur invitation de son homologue bahreïni le prince Khalifa bin Salma Al Khalifa.

Cette visite ​a pour objet d'approfondir les relations économiques et commerciales entre les deux pays.



Les deux Premiers ministres ​projettent de discuter des mesures pour éliminer les obstacles dans les relations ​de commerce et d’investissement entre les deux pays. Le ministère du Commerce de Thaïlande proposera au Bahreïn d'envisager l'importation de la nourriture halal et d'ouvrir les portes aux fournisseurs de services de tourisme médical en provenance de Thaïlande.



La Thaïlande soutiendra les importations d'énergies du Bahreïn et servira la passerelle entre le pays et l'ASEAN, ainsi qu'avec les partenaires de cette association ​que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, l'Inde, le Japon et la République de Corée.



Bahreïn jouera un rôle ​d'intermédaire pour aider la Thaïlande à ​pénétrer les marchés d’Afrique du Nord, d’Asie du Sud, et d’Asie centrale. -VNA