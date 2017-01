Têt traditionnel: le président du Front de la Patrie se rend à Vinh Long

Le président du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan rend visite à la Mère héroï​ne Nguyen Thi Nho. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) - A l'approche du Têt traditionnel du Coq le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Thien Nhan, a rendu visite le 21 janvier à des familles démunies de la province de Vinh Long (Sud) et celles ayant ​rendu des services méritoires à la Patrie.

Il a ​rendu visite à la ​Mère héroï​ne Nguyen Thi Nho, à deux familles démunies de la commune de Long Phuoc, district de Long Ho et au centre des affaires sociales de Vinh Long.

Il a aussi travaillé​ avec les autorités locales et apprécié les résultats encourageants obtenus par la province, notamment la généralisation de l'éducation maternelle, l'apprentissage, l'amélioration de l'environnement d'investissement, la bonne application des politiques de bien-être social.

Il a recommandé à la province de renforcer la connexion interrégionale, de bien choisir les variétés animales et végétales pour développer l'agriculture parallèlement à la poursuite de la réforme administrative et au développement des nouveaux modèles de coopératives.

En 2016, Vinh Long a connu une croissance du PIB de 5,2%, une valeur d'exportation de 358 millions de dollars, ​+18% en un an. Elle ​vise cette année une ​croissance du PIB de plus de 7%.

Le même jour, le président de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du Parti Vo Van Thuong est allé formuler ses vœux du Têt traditionnel aux familles du personnel de la commission et à des artistes de la province de Dong Nai et de Ho Chi Minh-Ville.

Le président de la Commission de l'organisation du Parti Pham Minh Chinh s'est quant à lui rendu dans la province de Quang Nam (Centre)​ où il a rencontré des soldats et familles ayant rendu des services méritoires à la Patrie. -VNA