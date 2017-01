Têt traditionnel: la présidente de l'AN se rend dans la province de Ben Tre

NLa présidente de l'AN du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan se rend au commandement de Ben Tre, situé dans la commune de Son Dong, ville de Ben Tre. Photo: VNA

Ben Tre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan et les dirigeants de la province de Ben Tre (Sud) sont allés le 17 janvier formuler les meilleurs voeux du Têt au personnel du commandement de Ben Tre, situé dans la commune de Son Dong, ville de Ben Tre et celui de la sarl de tranformation de la noix de coco de Luong Quoi à la commune d'An Hiep, district de Chau Thanh.



Elle a reconnu et partagé les difficultés rencontrées par les cadres et soldats du commandement de Ben Tre pour accomplir les missions confiées par le Parti et l'Etat, notamment pour assurer une vie heureure de la population à l'occasion du Têt traditionnel. Elle a souhaité que le commandement de Ben Tre continue d'être appui de confiance de l'organisation du Parti et de l'autorité de la province de Ben Tre pour réaliser avec succès la tâche de développement socio-économique et de garantie de la sécurité et de la défense.



A cette occasion, Nguyen Thi Kim Ngan est aussi allée formuler les meilleurs voeux du Têt à l’évêque du diocès de Vinh Long, Huynh Van Hai. La dirigeante a assisté à la remis de quatre écoles primaires, de deux stations de santé, de neuf ponts et routes communaux et d’une centaine de "maisons du coeur" d'une valeur de plus de 33,7 milliards de dollars aux communes et aux familles démunis.



Elle a assisté à l'inauguration du poste médical de la commune de Hung Nhuong, district de Giong Trom, financé par Vietinbank. Elle a tenu en haute estime les contributions de la banque aux activités humanitaires mises en oeuvre à Ben Tre comme dans l'ensemble du pays. -VNA