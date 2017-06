Le président Tran Dai Quang (4e à droite), la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (4e à gauche), et les lauréats des prix A. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les Prix nationaux de la presse 2016 ont été remis à leurs lauréats, lors d’une cérémonie organisée mercredi soir à Hanoï, en l’honneur du 92e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin).

Le président Tran Dai Quang, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, et plusieurs autres personnalités, étaient présents.

Les 11es Prix nationaux de la presse ont reçu 1.637 œuvres de 214 particuliers et collectivités. Selon le président de l’Association des journalistes du Vietnam, Thuan Huu, ce​lles-ci couvrent des événements majeurs de 2016 tels que le XIIe Congrès national du Parti, suivent de près ​les problèmes d’actualité contre les maux sociaux, ou présentent des exemples dans divers domaines. Le jury a décidé de primer 95 œuvres, dont sept prix A, 24 prix B, 39 prix C et 25 prix d’encouragement. L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a remporté un prix A, un prix B et trois prix C.

Appréciant les réalisations de la presse révolutionnaire, le président Tran Dai Quang a demandé aux journalistes de continuer de vulgariser les politiques du Parti et de l’Etat, de mieux participer à la lutte contre les maux sociaux et les forces hostiles. Il leur a également recommandé de mener des réformes et d’accorder de l’importance à la formation des ressources humaines tant en termes de compétences professionnelles que de déontologie. -VNA