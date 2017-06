Hanoi (VNA) - Le premier Prix de la presse nationale sur les enfants vise la participation des journalistes, collaborateurs et agences de presse à travers le pays jusqu'au 5 mars 2018, selon les coorganisateurs que sont l'Association nationale de protection des droits de l'enfant (VAPCR) et l’Association nationale des journalistes (VJA).

Photo: VNA



S'exprimant lors de la cérémonie de lancement tenue à Hanoi le week-end dernier, le président de la VAPCR, Nguyen Thi Thanh Hoa, a déclaré que la presse joue un rôle important dans l'adoption des politiques de l'État et des lois du gouvernement, dont la loi sur les enfants. Cela contribue à bien appliquer les lois sur la protection et l'éducation des enfants, à la création d'un environnement plus sécuritaire en leur faveur, a-t-elle ajouté.

Mme Hoa a espéré que le prix de la presse sur les enfants offririt aux médias, aux organisations sociales liées à l'enfance, à la VAPCR et à la VJA des opportunités d'améliorer leur coopération en matière de protection de l'enfance.

Ce prix biennal est destiné à récompenser des journalistes et des agences de presse dont les productions ont contribué à la protection des enfants.

Les candidatures doivent couvrir différents aspects des ​questions urgentes relati​ves aux enfants, leurs aspirations et la mise en œuvre de la loi ​les concernant, et dénoncer toutes les violations de leurs droits. Elles peuvent également présenter des individus exemplaires en matière de protection et d'éducation des enfants.

Il peut s’agir d’articles ou d’émissions diffusées à la télévision ou à la radio du 12 octobre 2016 au 5 mars 2018. -CPV/VNA