Hanoï (VNA) - Le renforcement du développement du secteur privé et la levée des obstacles à son développement étaient au centre du Forum de développement des entreprises du Vietnam 2017, qui a été organisé le 22 juin à Hanoï par le ministère du Plan et de l'Investissement.

Les entreprises privées ont un rôle important pour le développement socio-économique du pays, car elles contribuent de 43,22% au PIB. Ces entreprises représentent 39% de l'investissement social et sont à l'origine de 11,9% des emplois créés, a annoncé Ho Sy Hung, chef du Département de développement des entreprises.

Selon la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), les entreprises privées ​connaissent une faible rentabilité et rencontrent des difficultés en ​termes de capitalisation, de financement, de marché, de personnel, d'environnement juridique... Il a y une grande distance entre les politiques et la réalité.

"Il faut ​réduire cet écart pour développer les entreprises. C'est une mesure importante, une priorité", a affirmé Dau Anh Tuan, un responsable de la VCCI.

Selon les experts participant au forum, l'Etat doit créer un environnement des affaires égal, sans discrimination entre le secteur privé et le secteur public, entre les entreprises privées et publiques, ainsi que les entreprises issues de l'investissement direct étranger.

Ils ont discuté du développement des entreprises et de leur renouvellement pour fabriquer des produits de haute qualité.

En 2016, le pays a créé 110.000 entreprises, une hausse de 16% sur un an, record absolu à ce jour. Ces cinq derniers mois, 50.530 entreprises ont vu le jour. -VNA