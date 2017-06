Plus de 400 entreprises attendues au Vietbuild 2017 à Hô Chi Minh-Ville

Photo: Internet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le salon international Vietbuild Hô Chi Minh-Ville 2017 aura lieu du 23 au 27 juin, avec pour thème «Construction - matériaux de construction - immobilier et décoration intérieure et extérieure».Selon le Comité d’organisation, plus de 400 entreprises vietnamiennes et étrangères seront présentes, dont plus de 230 joint-ventures, 170 sociétés et groupes étrangers de plus de 27 pays et territoires dont la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, les Etats-Unis, la Russie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la République de Corée.Cet évènement sera une bonne opportunité pour les architectes et les entreprises de s’informer des projets immobiliers, des nouveaux matériaux de construction et des dernières technologies, ainsi que d'échanger des expériences en vue d'améliorer leurs produits et leurs stratégies commerciales. -CPV/VNA