Les produits Vinamilk sont exportés vers 43 pays

Hanoi (VNA) - Le magazine japonais Nikkei Asean Review a dévoilé le 15 juin la liste des 300 entreprises les plus dynamiques de la région Asie (ASIA 300), dont 5 représentantes du Vietnam.



Notamment, la société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) figure dans le top 10. Il s’agit également de la seule entreprise du secteur des aliments et boissons d'Asie figurant dans le top 10 d’ASIA 300 cette année.



Nikkei Asean Review a analysé et évalué 327 grandes entreprises de 11 pays de la région asiatique en fonction de 4 critères: croissance, rentabilité, efficacité et solidité financière.



Vingtième en 2016, Vinamilk a connu un bon développement pour se classer 8e cette année avec 91,6 points. La compagnie taïwanaise Largan Precision arrive en tête avec 100 points, devant la société indienne HCL Technologies, 95,4 points, Zee Entertainment, 95,3 points.



Selon le magazine japonais, Vinamilk dispose de ressources humaines hautement qualifiées, enthousiastes, d’une stratégie de développement durable...



En 2016, le chiffres d’affaires de la première société laitière du Vietnam a atteint 46.800 milliards de dongs (plus de 2 milliards de dollars), dépassant de près de 4% l’objectif fixé et en hausse de près de 15% en variation annuelle.



En plus de 3 filières, 13 usines et 10 fermes dans le pays, Vinamilk dispose également d’installations de production aux États-Unis, au Cambodge, en Nouvelle-Zélande, en Pologne... Les produits de la société sont exportés vers 43 pays.



Vinamilk est également l’une des 4 entreprises vietnamiennes dans la liste des 2000 plus grandes entreprises du monde 2017 (Forbes Global 2000), publiée récemment par le magazine américain Forbes.



Les 4 autres représentants du Vietnam dans la liste ASIA 300 sont les groupes FPT et Vingroup, la Banque du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) et la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PetroVietnam Gas). –CPV/VNA