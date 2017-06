La délégation d'expertise et d'évaluation des Nations Unies travaille avec les responsables de l'hôpital militaire 175. Photo: qdnd



Ho Chi Minh-Ville, 30 juin (VNA) - Les forces de maintien de la paix de l'ONU font confiance à l'enthousiasme et à la responsabilité des forces vietnamiennes de maintien de la paix, en particulier de l'hôpital militaire 175 de Ho Chi Minh-Ville.Cette déclaration ​est celle de Selway Bianca, haute experte du Département des opérations de maintien de la paix et du Département du soutien sur le terrain de l'ONU, qui dirigeait une délégation d'expertise et d'évaluation des Nations Unies pour une séance de travail, le 29 juin, avec l'hôpital militaire 175.La délégation est prête à partager son expérience dans la gestion des hôpitaux de campagne de niveau 2 avec le Vietnam ​afin de l'aider à satisfaire aux exigences ​des missions de maintien de la paix de l’ONU.À cette occasion, la délégation de l'ONU a examiné l'hôpital de campagne de niveau 2 de l'hôpital militaire 175.Depuis sa participation officielle aux activités de maintien de la paix de l'ONU en 2014, le Vietnam a envoyé 12 officiers aux opérations au Soudan du Sud et en République centrafricaine.Le pays a également envoyé 83 fonctionnaires ​en formation de courte ​durée, à l'invitation de l'ONU, et dans le cadre de coopérations régionales et internationales.Le Vietnam forme également des soldats féminins pour servir les missions de maintien de la paix de l'ONU. -VNA