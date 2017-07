Hô Chi Minh-Ville, 21 juillet (VNA) - "Le Vietnam est un marché potentiel dans lequel les entreprises indiennes cherchent des opportunités pour stimuler l'exportation de machines et d'équipements textiles", a déclaré N.D. Mhatre, directeur général chargé des techniques de l'Association indienne des accessoires textiles et des fabricants de machines (ITAMMA).

"En tant que l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits textiles et d'habillement, le Vietnam a une demande croissante de machines et d'équipements, créant ainsi de grandes opportunités pour les entreprises indiennes", a souligné N.D. Mhatre, lors d’un programme d'échange d'entreprises Vietnam-Indien coorganisé par ITAMMA et le Consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville le 20 juillet.Il a noté que​ si les exportations en Inde des machines et équipements du secteur textile ​ont dépassé la barre des 400 millions de dollars en 2016, elles se sont chiffrées à seulement 400.000 dollars au Vietnam."Par conséquent, les entreprises indiennes souhaitent stimuler la promotion du commerce et la connectivité des entreprises dans ce secteur afin de créer des liens de coopération à long terme", a-t-il ajouté.En outre, ITAMMA prévoit de mettre en place un centre de technologie textile et de vêtements à Ho Chi Minh-Ville pour présenter des machines, des équipements, fournir des services après-vente aux clients vietnamiens, échanger entre des entreprises des deux pays et mettre à jour les dernières technologies sur le terrain.Nguyen Thi Tuyet Mai, vice-secrétaire générale de l'Association du Textile et de l’habillement du Vietnam (VITAS), a également affirmé que l'Inde était un important partenaire commercial du Vietnam dans le domaine du textile-habillement et de ses machines, tandis que le Vietnam est un marché potentiel pour les entreprises indiennes."C'est un moment opportun pour les entreprises vietnamiennes et indiennes d'améliorer la coopération dans ce secteur", a-t-elle conclu. - VNA