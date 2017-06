L'ambassadeur Ton Sinh Thanh interviewé par le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - La visite officielle du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh en Inde vise à ​​étendre ​la coopération bilatérale ​à divers secteurs, a annoncé l'ambassadeur vietnamien en Inde, Ton Sinh Thanh.

Lors d'une rencontre avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information en Inde, à l'approche de la visite officielle du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh du 3 au 5 juillet en Inde, Ton Sinh Thanh a précisé que le dirigeant vietnamien aura un entretien avec le ministre indien des AE Sushma Swaraj.

Les deux dirigeants discuteront de coopération bilatérale dans la politique, la sécurité et la défense, l'économie et le commerce, l'investissement, le tourisme, les sciences et les technologies, la culture et l'éducation, et échangeront leur points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Après leur entretien, les deux parties signeront un plan d'action pour la mise en oeuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.

En outre, Pham Binh Minh rencontrera plusieurs dirigeants de haut rang indiens et des entreprises indiennes, et prononcera un discours lors du 9e Dialogue de Delhi.

Selon Ton Sinh Thanh, cette visite vise à approfondir les relations entre le Vietnam et ses pays partenaires et les grands pays. Elle vise aussi à affirmer la haute considération du Vietnam au regard du développement du partenariat stratégique intégral avec l'Inde.

Elle s'inscrit aussi dans le cadre des activités de célébr​ation de l'Année d'amitié Vietnam-Inde 2017, le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde, ainsi que le 25e anniversaire des relations de dialogue entre l'Inde et l'ASEAN dont le Vietnam est membre.

"Ces 45 dernières années, les relations politiques, de sécurité et de défense entre le Vietnam et l'Inde se sont développées de façon satisfaisante, parallèlement aux bonnes relations économiques. Prochainement, VietJet Air du Vietnam ouvrira la ligne directe Ho Chi Minh-Ville-New Delhi pour promouvoir les échanges commerciaux et la coopération au tourisme."

La participation au Dialogue de Delhi sera l'opportunité pour le Vietnam de faire valoir son rôle de pays coordinateur des relations ASEAN-Inde pour la période 2015-2018, ainsi que pour stimuler le partenariat stratégique ASEAN-Inde. -VNA

