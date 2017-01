Les experts prennent la défense de l’éléphant au Vietnam

Buôn Ma Thuôt, 12 janvier (VNA) – Le directeur adjoint de l’Administration de la sylviculture du Vietnam, Cao Chi Công, a tiré le 11 janvier la sonnette d’alarme sur le déclin de la population des éléphants au Vietnam, appelant à rechercher des solutions pour leur préservation.

Une vétérinaire de l’Animals Asia, traite un éléphant. Source : Animals Asia

Symbole tant socio-économique, culturel que spirituel de la communauté des ethnies des Hauts Plateaux du Centre, ces pachydermes sont aujourd’hui menacés d’extinction par le braconnage pour leur ivoire et leur viande, la régression de leur habitat, la recrudescence de leurs conflits avec l’homme, et une très faible reproduction chez les éléphants domestiques.Selon le Centre de préservation des éléphants de la province de Dak Lak, ces dernières années, la superficie de forêts naturelles a considérablement diminué, entraînant avec elle une diminution rapide du nombre d’éléphants sauvages et, par voie de conséquence, d’éléphants domestiqués.De plus de 550 individus au Vietnam en 1980, ils ne sont que 60 éléphants domestiques et une bonne centaine éléphants sauvages, en majorité à Dak Lak, selon un rapport de l’Administration de la sylviculture du Vietnam.S’exprimant lors d’un atelier dans la ville de Buôn Ma Thuôt, sur les Hauts Plateaux du Centre, Cao Chi Công a appelé les organisations internationales et les experts à conjuguer les efforts pour rechercher des solutions pour la gestion, la préservation et le bien-être de la population de ces grands mammifères au Vietnam.Erin Ivory, spécialiste à l’organisation Animals Asia, a souligné la nécessité d’assurer l’habitat de ces magnifiques animaux, leur nourriture naturelle et prévenir le braconnage des éléphants pour l’ivoire de leurs défenses.Pour la population des éléphants domestiques, il faudrait mieux s’occuper de la santé des ces animaux, limiter leur exploitation à des fins touristiques et prendre des mesures efficaces leur permettant de retrouver leur fécondité.