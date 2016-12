Les dix événements nationaux les plus marquants en 2016

Hanoï (VNA) - L'Agence Vietnamienne d'Information a publié sa liste des dix événements les plus marquants en 2016 dans le pays.

1. Le succès du 12e Congrès national du Parti communiste du Vietnam

Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Avec ​un esprit de "solidarité​, démocratie, ordre et renouvellement", le 12e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a eu lieu du 20 au 28 janvier 2016, a été couronné de succès.

Le Congrès a fait le bilan de 30 ans de Renouveau, donné des orientations de développement national dans la nouvelle période et déterminé six tâches importantes afin de renforcer le travail d’édification et de réorganisation du Parti et continuer l’intensification intégrale, synchronique de l’œuvre de rénovation pour le but d’"Un peuple riche, un pays puissant, une société démocratique, équitable et civilisée".

2. Les élections ​législatives de la 14e législature de l'Assemblée nationale et celles des conseils populaires de tous échelons ​pour le mandat 2016-2021

Les élections ​législatives de la 14e législature de l'Assemblée nationale et celles des conseils populaires de tous échelons ​pour le mandat 2016-2021. Photo : VNA

Les élections ​législatives de la 14e législature de l'Assemblée nationale et celles des conseils populaires de tous échelons ​pour le mandat 2016-2021, qui ont été organisées d’une façon ouverte, démocratique, sécuritaire, économique, et conformes à la loi, sont devenues une fête de tous les habitants.

La réussite des élections a créé une prémisse du perfectionnement de l’organisation, du personnel de l’appareil d’État et continue à édifier l’État de droit socialiste du Vietnam du peuple, par le peuple et pour le peuple avec une détermination de construire un gouvernement volontaire, actif et intègre.

3. Surmontant ses difficultés, l’économie poursuit une croissance élevée

L'économie poursuit une croissance élevée. Photo : VNA



​Avec la direction énergique du gouvernement et la détermination du système politique ainsi que la communauté des entreprises, l’économie continue de connaître une croissance élevée malgré les difficultés ​dues à la sécheresse et l'intrusion d'eau salée, l​a catastrophe écologique dans les eaux maritimes du Centre et les impacts défavorables de l’économie mondiale.

La macroéconomie est stable, l’inflation contrôlée, l'équilibre des balances importantes de l’économie assuré, la réserve de devises en hausse, l’environnement des affaires en progression, le secteur de l’économie privée en relance avec l’augmentation rapide de la création d'entreprises.

4. Renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption et les affaires négatives

Renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption et les affaires négatives. Photo : VNA



Des affaires économiques et de corruptions importantes ont été jugées. Des fautes dans le travail de cadre ont été mises en pleine lumière. Des cadres de haut rang ont reçu des sanctions disciplinaires.

La résolution N° 04-NQ/TW sur l’intensification de l’édification et du réajustement du Parti, afin d'endiguer et repousser la dégradation en matière d’idéologie politique, de sens de l'éthique et de mode de vie ainsi que les signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation" au sein du Parti a été promulguée.

5. Activités extérieures abondantes et efficaces

Les activités extérieures n'ont jamais été aussi nombreuses. Photo : VNA

Les activités extérieures ont été intensifiées en 2016 avec l’organisation réussie des conférences de haut rang ACMECS-7, CLMV-8, le Forum économique mondial pour le Mékong (WEF-Mékong). Le Vietnam a participé aux forums régionaux et internationaux et effectué des visites diplomatiques bilatérales importantes…

Ces activités ont affirmé la politique extérieure conséquente et l’intégration internationale profonde, intégrale, contribuant à continuer de maintenir un environnement de paix, de stabilité, et à créer des conditions favorables à l’œuvre d’édification et de protection de la Patrie.

6. La catastrophe écologique au Centre

Les responsables de la société Formosa Ha Tinh demandent pardon au peuple vietnamien. Photo: VNA

Les rejets toxiques de la Sarl de sidérurgie Hung Nghiêp Formosa Ha Tinh ont causé une grave pollution des eaux depuis la province de Ha Tinh à celle de Thua Thien-Hue, affectant la vie de la population et la production.

Le gouvernement, les ministères et secteurs, les localités concernés se sont montré déterminés à régler les conséquences, à soutenir la population et à faire appliquer les sanctions strictes infligées à Formosa Ha Tinh, en l'obligeant notamment à dédommager les habitants.

7. Les catastrophes naturelles font des ravages

Le delta du Mékong ​fait face à ​la pire sécheresse depuis près de cent ans. Photo: VNA

Le froid ​intense dans les provinces montagneuses du Nord, les pluies diluviennes et crues survenues au Centre, la sécheresse au Tay Nguyen, la sécheresse et la salinisation inédites de mémoire d'homme dans le delta du Mékong ont gravement affecté la production et la vie des habitants.

Toute la communauté a conjugué ses efforts pour soutenir les sinistrés dont la vie​ a lourdement été affectée par les catastrophes naturelles.

8. Les performances du Vietnam aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016

Hoang Xuan Vinh. Photo: VNA

Lors des Jeux Olympiques 2016, le tireur Hoang Xuan Vinh a décroché la médaille d'or au tir au pistolet à air comprimé à 10 m. Une première. Avec 202,5 ​​points, il a de plus établi un nouveau record olympique dans cette discipline.

Honag Xuan Vinh est aussi devenu vice-champion olympique au pistolet 50m.

Lors des Jeux Paralympiques de Rio 2016, le power-lifteur Le Van Cong a lui aussi été titré, ce qui, là aussi, a constitué une première pour le Vietnam, en soulevant 183 kg au développé-couché dans la catégorie des moins de 49 kg, record du monde à la clé.

9.Trois patrimoines nationaux ont été honorés

La littérature gravée sur l'architecture royale de Huê. Photo: VNA

​La littérature gravée sur l'architecture royale de Huê et les tablettes de bois de l'école Phuc Giang à Hà Tinh, ont été classées en mai 2016 au patrimoine documentaire inscrit au registre "Mémoire du monde, région Asie-Pacifique" tandis que les pratiques liées à la croyance viêt en les Déesses-Mères des Trois mondes ont été classées en décembre 2016 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

10. Le Vietnam accueille 10 millions de touristes étrangers

Des touristes étrangers au Temple de la Littérature à Hanoi. Photo: Internet

Le Vietnam a accueilli 10 millions de touristes étrangers en 2016, une hausse de 25% sur un an. C'est la première fois que le tourisme national passe le cap symbolique des 10 millions d'arrivées internationales.

Le secteur a aussi servi 62 millions de touristes vietnamiens et réalisé un chiffre d'affaires de 400.000 milliards de dongs. Avec ces résultats, le tourisme vietnamien s'oriente vers l'objectif de devenir un secteur ​clé de l'économie nationale et de faire du Vietnam l'une des destinations de voyage les plus prisées du monde. -VNA

