Les coopératives d'Asie-Pacifique et leur rôle dans le développement économique

La 10e conférence des ministres des coopératives d'Asie-Pacifique à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les coopératives en Asie-Pacifique doivent se renouveler pour affirmer leur rôle de passerelle et de soutien du développement de l'économie coopérative, a déclaré la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh lors de la 10e conférence des ministres des coopératives d'Asie-Pacifique, organisée mardi matin 18 avril à Hanoï.

Avec l'organisation de cet événement, le Vietnam souhaite contribuer concrètement au développement des coopératives​ dans l'intérêt ​des coopératives comme de la population, a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, les coopératives doivent faire face à nombreux défis dans la mise en oeuvre des objectifs de l'Assemblée générale des coopératives d'Asie-Pacifique pour le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement et la garantie de la prospérité pour tout le monde en 2030. Les coopératives sont considérées comme l'un des partenaires importants permettant à l'ONU d'atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD), dont l'accélération de la démocratie et des ​relations socia​les, ainsi que la préservation de l'environnement.

Selon la dirigeante vietnamienne, la réforme est une priorité afin de promouvoir la coopération, améliorer les activités des coopératives, stimuler la croissance innovante et ​réduire les écarts de développement. Les coopératives doivent s'intégrer plus largement, dynamiser leurs activités de commerc​e et d'investissement au profit des populations.

Mme Thinh a insisté sur le renforcement de la compétitivité, de la créativité des coopératives ainsi que de leur participation à la chaîne de valeur du monde en cette ère numérique. Les coopératives doivent s'orienter vers les objectifs de garantie de la sécurité alimentaire et de développement durable de l'agriculture.

Selon Monique F. Leroux, président de l'Alliance des coopératives internationales, en 2016, les coopératives figurent parmi les premières organisations économiques internationales à s'engager à mettre en oeuvre les ODD de l'ONU.

Les coopératives jouent un rôle central dans le développement socio-économique. Les coopératives contribuent à stabiliser l'économie mondiale et sont l'un des trois piliers de l'économie, à côté du secteur public et privé, a-t-elle estimé.

La 10e conférence des ministres des coopératives d'Asie-Pacifique ayant pour thème "Renforcer l'assistance et la coopération entre le gouvernement et les coopératives pour parvenir aux Objectifs du Développement Durable" était organisée par l'Alliance des coopératives du Vietnam​. -VNA