Asie-Pacifique : une conférence sur les coopératives organisée pour la 1ère fois au Vietnam

Conférence de presse sur la 10ème Conférence ministérielle des coopératives d’Asie-Pacifique. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 10ème Conférence ministérielle des coopératives d’Asie-Pacifique aura lieu du 18 au 21 avril 2017 à Hanoi, a annoncé Nguyen Manh Cuong, vice-président de l'Alliance des coopératives du Vietnam, lors d'une conférence de presse tenue vendredi matin à Hanoi.

Organisée pour la première fois au Vietnam, cette conférence attirera 500 délégués dont près de 200 étrangers de 22 pays et territoires.

Cet événement ​a pour but de mettre en lumière les défis ​et les nouvelles questions ​concernant le développement des coopératives dans le monde, et plus particulièrement en Asie-Pacifique, ainsi qu'à définir les orientations des Alliances de Coopératives pour les temps à venir.

Il s’agira d’une bonne occasion pour les gouvernements des pays de la région, ainsi que les représentants des coopératives des pays membres et des organisations internationales, de mieux comprendre les coopératives du Vietnam et les incidences des politiques mises en œuvre par chaque gouvernement sur ses coopératives.

La Conférence ministérielle des coopératives d’Asie-Pacifique se con​sacrera sur le renforcement des échanges commerciaux entre les coopératives d​e la région, l’accès aux services économiques et sociaux, l'économie verte et la coopération publique-privée. À travers cet événement, l’Alliance des coopératives du Vietnam souhaite intensifier la coopération internationale, partager les expériences ​en matière d’édification et ​de gestion de la coopérative...

Dans le cadre de ​cette 10ème Conférence ministérielle des coopératives d’Asie-Pacifique, aura lieu du 18 au 21 avril la Foire des produits agricoles au parc Thong Nhat, à Hanoi.

Ses plus de 300 stands présenteront des spécialités locales, des produits d’artisanat des villages de métier traditionnel, des médicaments phytosanitaires, des technologies de production et de transformation… de coopératives et d'entreprises ​vietnamiennes et de ​plusieurs pays de la région. -VNA