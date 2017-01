Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Journée de présentation des produits proposés par les coopératives méridionales a eu lieu les 6 et 7 janvier au 23/8, rue Hoàng Viêt, arrondissement de Tân Binh, à Hô Chi Minh-Ville. Un événement organisé par le Centre d’appui au développement des coopératives, des petites et moyennes entreprises du Sud (Socencoop), sous l’égide de l’Union des coopératives et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Point presse sur la Journée de présentation des produits des coopératives du Sud 2017.

Exposition des produits typiques des localités du Sud lors d’une foire-exposition à Hô Chi Minh-Ville.

Placée sous le thème «Les coopératives sont prêtes à s’intégrer au marché avec des produits haut de gamme» et en écho au programme «Liaison verte en direction d’une agriculture propre», la Journée des produits issus des coopératives du Sud s’inscrivait dans le cadre du projet «Élaboration efficiente des associations professionnelles pour le développement actif et intégral au Vietnam», financé par le gouvernement australien et la Banque asiatique de développement (BAD).La Journée de présentation des produits des coopératives du Sud 2017 s’est déroulée suite au succès des activités de promotion du commerce des coopératives des provinces méridionales organisées précédemment. C’était une occasion pour les coopératives de donner de la confiance aux consommateurs et entreprises au regard des marchandises, des labels des coopératives.En dehors des activités de promotion du commerce, les accords de coopération entre les coopératives et les partenaires ont été signés le 6 janvier. Les représentants des coopératives ont rendu visite aux partenaires potentiels et sondé le marché saïgonnais.Lors d’un point presse tenu le 5 janvier à Hô Chi Minh-Ville, les organisateurs ont informé que cette édition regrouperait 100 coopératives provenant de 17 provinces méridionales, lesquelles représentaient un total de 4.000 coopératives de 20 provinces du Sud.Les produits présentés étaient variés, allant des légumes aux produits agricoles frais et transformés en passant par des articles en bois, des produits artisanaux et des équipements au service de l’agriculture. Certains sont connus et typiques comme le pamplemousse Tân Triêu (province de Dông Nai), la noix de cajou de Binh Phuoc, la mangue Tu Quy, le sel de crevettes en poudre de Tây Ninh, les décorations de Lâm Dông, le fruit du dragon de Binh Thuân, le riz des provinces du delta du Mékong, la pomme étoilée de Vinh Kim (province de Tiên Giang).. -CVN/VNA