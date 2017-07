Hanoi, 17 juillet (VNA) – Le Vietnam prend en haute estime l’intensification de sa coopération intégrale avec le Mexique tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, a affirmé le président Trân Dai Quang en recevant lundi après-midi à Hanoi, l’ancien président mexicain Carlos Salinas de Gortari, en visite au Vietnam.

Le président Trân Dai Quang (gauche) reçoit l’ancien président mexicain Carlos Salinas de Gortari, en visite au Vietnam. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui du développement des relations entre les deux pays, notamment la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux de 2,37 milliards de dollars en 2016, soit une hausse de dix fois par rapport à il y a dix ans.

Les deux pays ont effectivement mis en place le mécanisme de consultation politique entre leurs ministères des Affaires Étrangères et ont créé le comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement, a-t-il souligné, ajoutant qu'ils ont également coopéré et soutenu mutuellement dans les organisations internationales et les forums multilatéraux, notamment l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l’APEC, l’Accord de partenariat transpacifique (TPP) et le Forum pour la coopération Asie-Amérique latine (FEALAC).

Le président Trân Dai Quang a invité les deux pays à accroître les échanges de délégations et suggéré aux deux parties de mettre régulièrement en place le comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement afin de définir les domaines et les méthodes de coopération bilatérale.

Les deux pays devraient continuer de perfectionner le cadre juridique via des négociations et signatures de plus de documents de coopération, en encourageant leurs entreprises à promouvoir le commerce et à accéder aux marchés respectifs, a-t-il déclaré.

Sur le plan multilatéral, le président Trân Dai Quang a exhorté les deux parties à poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel aux mécanismes de coopération internationale et interrégionale.

Il a demandé au Mexique de soutenir le Vietnam dans sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, et à celle de directeur général de l’UNESCO pour le mandat 2017-2021.

Pour sa part, l’ancien président mexicain Carlos Salinas de Gortari a félicité l'Etat et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations socio-économiques et a partagé des expériences du Mexique dans le développement national.

Il est d'accord avec les propositions du président Trân Dai Quang sur les mesures à intensifier les relations bilatérales, soulignant que le Vietnam et le Mexique ont beaucoup de potentiel pour développer des relations bilatérales.

L'organisation de l’Année APEC 2017 au Vietnam créera une opportunité pour les deux pays de resserrer leurs relations dans différents domaines, a-t-il déclaré. -VNA