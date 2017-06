Le colloque « L'APEC Vietnam 2017 - Rencontre avec le Mexique » organisé à Mexico. Photo: VNA



Mexique (VNA) – Le Sommet de l'APEC 2017 qui aura lieu du 5 au 11 novembre prochain dans la ville de Da Nang (Centre), contribuera à renforcer les relations, sous tous aspects, entre les 21 économies membres du bloc, dont le Vietnam et le Mexique.

C’est l'appréciation de l’ambassadrice du Vietnam au Mexique livrée lors du colloque intitulé « L'APEC Vietnam 2017 - Rencontre avec le Mexique », organisée récemment par l'ambassade vietnamienne à Mexico.

L'ambassadrice Le Linh Lan a affirmé que l’APEC 2017 sera une bonne occasion pour les dirigeants des économies membres, dont ceux du Vietnam et du Mexique, de discuter des mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale, ​en vue de renforcer la coopération ​au développement, ainsi que d'augmenter la prospérité de cha​cun, de la région et du monde.



« L’Année de l’APEC 2017, dont le thème est «Créer un nouveau moteur et bâtir ensemble un avenir commun», a pour but de construire une communauté pacifique, dynamique, stable, intégrée et prospère dans la région Asie-Pacifique, ​donnant des opportunités et ​une participation égalitaire à tout le monde, tout en promouvant davantage le commerce et l'investissement afin de créer une zone de libre-échange dans la région », a-t-elle déclaré.

La diplomate vietnamienne a également ​souligné l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Mexique depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1975, sur la base du respect et du soutien mutuel.



Elle a souligné le potentiel énorme de la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment dans le secteur manufacturier, l'industrie automobile, l'agriculture et le tourisme.



Le Mexique est actuellement le troisième partenaire en commerc​e du Vietnam en Amérique latine, avec une croissance moyenne des échanges commerciaux de 30% par an. En 2016, le ​commerce bilatéral a atteint plus de 5 milliards de dollars.



Le vice-ministre mexicain de l’Economie, Juan Carlos Baker, a apprécié l’organisation de l’Année de l'APEC du Vietnam, ce qui contribue à élever son rôle et sa position dans la région comme sur la scène internationale.

Selon Juan Carlos Baker, le Mexique et le Vietnam ont de nombreuses similitudes dans la culture, l'histoire et la géographie, les deux pays possèdent deux économies ouvertes, tout ce qui favorise le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le commerce.

Lors de ce colloque, les délégués ont également souligné l’importance de l’APEC 2017 pour la promotion du libre-échange et l'intégration au monde.

En 2017, le Vietnam est le pays hôte de l’Année de l’APEC 2017. L’année de l’APEC 2017 compte 20 grandes activités et 159 réunions dans huit villes et provinces, offrant aux entreprises vietnamiennes ​l'opportunité de trouver de nouveaux partenaires avec des entreprises étrangères et de s’intégrer plus profondément aux chaînes de production mondiales. –VNA