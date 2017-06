Hanoi, le 21 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a reçu le 21 juin à Hanoi l’ancien secrétaire d'État américain John Kerry qui a effectué une visite de travail de deux jours au Vietnam.

Nhập mô tả cho ảnh

Pham Binh Minh a salué des efforts et contributions de John Kerry aux relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières décennies en tant que secrétaire d'État et sénateur, ainsi que son attention continue au Vietnam.



Le vice-Premier ministre a informé son invité sur la situation actuelle des relations entre le Vietnam et les États-Unis, dont les résultats de la récente visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aux États-Unis, et a affirmé son soutien pour la mise en opération prochaine de l’Université Fulbright du Vietnam.



Il s'est félicité du lien entre les programmes de formation de l’Université avec les secteurs du Vietnam avec des exigences élevées telles que l'ingénierie, l'aérospatiale et la cybersécurité, ainsi que des propositions visant à minimiser les impacts du changement climatique dans le pays.



Pham Binh Minh a suggéré à John Kerry continue de soutenir les liens de coopération entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier dans l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la science-technologie, surmonter les conséquences de la guerre et répondre aux changements climatiques.



Pour sa part, John Kerry a déclaré qu'il continuerait d'exercer ses efforts pour le développement des liens entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier dans les zones bénéficiant aux Vietnamiens.



Il a remercié le ministère des Affaires étrangères du Vietnam d'avoir soutenu la création de l'Université Fulbright du Vietnam, exprimant sa conviction que l'Université contribuera au processus de développement du Vietnam et à l'approfondissement des relations Vietnam-États-Unis à l'avenir.



John Kerry a souligné l'importance du développement de l'énergie verte et des énergies renouvelables pour le développement socio-économique durable dans chaque pays, affirmant qu'il est prêt à soutenir le Vietnam dans le domaine. - VNA