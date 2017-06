Le secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan (droite), et l'ancien secrétaire d'Etat américain John Kerry. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, également secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 21 juin à Hanoï l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry, en visite de travail au Vietnam.

A cette occasion, Nguyen Thien Nhan lui a affirmé que Ho Chi Minh-Ville continuerait d’améliorer son environnement de l’investissement en parachevant un projet de guichet unique en faveur des investisseurs. En juillet prochain, le Comité populaire municipal présentera ce projet avant de le mettre en œuvre en août. Le secrétaire du Comité municipal du Parti a également souhaité que les États-Unis aident Ho Chi Minh-Ville à devenir un centre de la finance.

John Kerry a informé son interlocuteur des résultats de ses rencontres avec le président Tran Dai Quang et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Réaffirmant le rôle important de l’Université Fulbright Vietnam, il a souligné qu’il s’agissait d’une grande opportunité pour le ​pays de développer une université prestigieuse de niveau régional et mondial. John Kerry a également affiché sa volonté d’aider Ho Chi Minh-Ville à attirer des fonds étrangers et à développer une ville intelligente. -VNA