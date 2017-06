Hanoi, le 21 juin (VNA) - Le président Trân Dai Quang a affirmé que John Kerry était un bon ami du Vietnam lors de sa rencontre mercredi, 21 juin, à Hanoi avec l’ancien secrétaire d’Etat américain. Le président Tran Dai Quang (droite) et l'ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry. Photo : VNA Il a déclaré que les relations entre le Vietnam et les États-Unis se développaient positivement alors que les États-Unis avaient une nouvelle administration. Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry de continuer à soutenir les relations entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier dans la coopération économique, commerciale, de l'investissement, de l'éducation, des sciences, des technologies, le règlement des conséquences de la guerre et l’adaptation au changement climatique.



Le président Trân Dai Quang a déclaré que lui et le président Donald Trump ont échangé des lettres sur les relations bilatérales, dans lesquelles le président Donald Trump a promis de promouvoir la coopération dans l'économie, le commerce, les investissements ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun et travailler avec le Vietnam et les pays régionaux pour assurer la sécurité et la prospérité en Asie-Pacifique sur la base du respect du droit international.



Le président américain a également affirmé son plan d'assister au sommet de l’APEC dans la ville de Da Nang (Centre) et d’effectuer une visite officielle au Vietnam, a-t-il déclaré.



Après avoir mentionné l'engagement de l'administration du président Donald Trump à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, le président Tran Dai Quang a déclaré que le Vietnam continuerait à aider les États-Unis à chercher ses soldats portés disparus dans la guerre.

Il a souhaité que John Kerry continue à soutenir le Vietnam dans le règlement des séquelles de la guerre, notamment dans les projets de désintoxication de l’aéroport de Bien Hoa et de recherche des soldats vietnamiens portés disparus.

Le président Tran Dai Quang a soutenu l’idée de John Kerry concernant le développement des énergies renouvelables au Vietnam et a plaidé pour une coopération bilatérale plus étroite dans ce domaine.

Pour sa part, John Kerry a déclaré que les politiques du Vietnam sont sur le bon chemin et ont exprimé l'espoir que le Vietnam et les États-Unis coopéreraient plus étroitement dans tous les secteurs.



John Kerry a déclaré qu’au cours des 30 dernières années, il a fait ses efforts pour renforcer les relations entre le Vietnam et les États-Unis et a constaté que le Vietnam est devenu un modèle économique typique avec une forte compétitivité.



Les rencontres entre les hauts dirigeants des deux pays contribueront à promouvoir les relations bilatérales à l'avenir, a-t-il ajouté. - VNA