Le vice-PM permanent Truong Hoa Binh en visite officielle en Malaisie

Kuala Lumpur, 12 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh effectue une visite officielle du 11 au 13 juillet en Malaisie sur invitation du vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi.

Le 12 juillet, Truong Hoa Binh a rencontré et participé au banquet donné par le président du Sénat malaisien Sanasee Vigneswaran et s’est entretenu avec le vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi. Il a rencontré le secrétaire général du Parti au pouvoir UMNO Tengku Adnan Tengku Mansor, le président de la Cour fédérale Raus Bin Sharif, le procureur général Mohamed Apandi Bin Ali, le ministre chargé du Conseil de sécurité nationale Shahidan Bin Kassim.

Lors de l’entretien et des rencontres, Truong Hoa Binh a tenu en haute estime le développement fructueux des liens bilatéraux, notamment l’établissement du partenariat stratégique en août 2015 permettant d’approfondir la coopération bilatérale dans la politique, l’économie, le commerce et l’investissement, la sécurité et la défense, l’emploi et les échanges populaires.

Les dirigeants malaisiens ont salué la visite de Truong Hoa Binh en Malaisie, la première visite au niveau de vice-Premier ministre entre les deux pays depuis dix ans.

Les dirigeants vietnamien et malaisiens se sont convenus de multiplier l’échange de délégations de tout niveau et de resserrer la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti UMNO. Le secrétaire général du Parti UMNO Tengku Adnan Tengku Mansor effectuera une visite au Vietnam pour renforcer la coopération entre les deux Partis.

Le Vietnam et la Malaisie ont décidé d’accélérer la coopération dans la défense et la sécurité et dans le secteur judiciaire, dont l’organisation de la première réunion du haut Comité sur la coopération dans la défense au niveau ministériel, le renforcement de la coopération entre les armes, la création d’un groupe de travail commun dans la Marine, l’élargissement de la coopération dans la lutte contre la criminalité.

Les deux pays vont négocier et signer un protocole d’accord sur la coopération juridique, l’Accord de prévention et de lutte contre la traite humaine, l’Accord de l’extradition, l’Accord de transfert des prisonniers et l’Accord de l’entraide judiciaire.

La Malaisie a souhaité resserrer la coopération bilatérale dans le pétrole, négocier pour parvenir à une convention sur la pêche, à l’Accord des services aériens. Le pays créera des conditions optimales pour l’investissement des entreprises des deux pays, notamment dans le commerce de riz, la transformation des aliments Halan, l’agriculture, l’industrie auxiliaire et manufacturière ainsi que favorisera la vie des résidents vietnamien en Malaisie.

Truong Hoa Binh a estimé la volonté de la Malaisie dans le règlement des questions de pêcheurs vietnamiens, demandant à la partie malaisienne d’examiner et de réduire la peine de mort en faveur de certains prisonniers vietnamiens. Les dirigeants malaisiens ont affirmé assurer les droits et juger de façon égale la [citoyenne vietnamienne Doan Thi Huong], suspectée du meurtre d’un ressortissant nord-coréen.

A propos de la coopération au sein de l’ASEAN et de la question de la Mer Orientale, les deux parties se sont engagées à coopérer étroitement dans l’édification de la Communauté de l’ASEAN et ont affirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la liberté de navigation maritime et aérienne dans cette zone maritime. Elles ont insisté sur le règlement des litiges par des mesures pacifiques dans le respect du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et sur le respect des processus diplomatiques et juridiques, sans recourir à la force ni menacer d’y recourir et respecter pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et pour parvenir au Code de conduite en Mer Orientale.

Le 13 juillet, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh ira saluer le Premier ministre malaisien Najib Razak et recevra des représentants des entreprises de premier plan de Malaisie. -VNA